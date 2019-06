Tennis Viserba, Luca Bartoli vince il torneo nazionale di 3° del Ct Marconi di Forlì

Sport

Rimini

| 16:10 - 17 Giugno 2019

Luca Bartoli ha vinto il torneo nazionale di 3° categoria del Ct Marconi di Forlì, il Memorial "Rainerii.



Tra battute iniziali del torneo nazionale Open, i propri giocatori ormai protagonisti ovunque e l’imminente finale dei play-off di serie B maschile, prosegue senza soste la fase d’oro del Tennis Viserba.

E’ partito con i match del tabellone di 4° il torneo nazionale Open del Tennis Viserba, il memorial “Christian Cavioli” (1.500 euro di montepremi). Turno di qualificazione: Thomas Del Bianco (4.1, n.1)-Jacopo Montoneri (4.4) 6-1, 7-6, Stefano Siragusa (4.1, n.2)-Francesco Valente (4.2) 7-6, 2-6, 10-7, Innocenzo Varvara (4.2)-Alessio Simoncelli (4.1, n.3) 6-1, 6-3.

MEMORIAL RANIERI Luca Bartoli ha vinto il torneo nazionale di 3° categoria del Ct Marconi di Forlì, il trofeo “Otoplus” memorial “Raineri”. Il giovane 3.1 portacolori del Tennis Viserba, testa di serie n.2, ha battuto in finale 2-6, 7-5, 10-5 il 3.4 Stefano Bandini coronando un gran torneo nella tradizionale rassegna forlivese.

SERIE B Intanto domenica prossima in campo per la finale di andata nella B maschile il Tennis Viserba che affronterò il Circolo Ronchi Verdi di Torino che ha sconfitto in semifinale per 4-2 il Circolo Tennis Montecatini e che può schierare il 2.3 Edoardo Lavagno, i 2.4 Tommaso Vescovi, Filippo Anselmi e Gianmarco Capella. Andata in Piemonte, ritorno il 30 giugno a Viserba.