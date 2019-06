Calcio sammarinese: colpo La Fiorita, arriva Bracaletti dalla Serie C italiana (Triestina)

Sport

Repubblica San Marino

| 15:43 - 17 Giugno 2019

Andrea Bracaletti con la maglia della Triestina (foto Trieste Cafè).

La settimana de La Fiorita si apre con un altro nuovo arrivo: il direttore sportivo Gian Luca Bollini ha trovato nella serata di ieri l’accordo per portare in gialloblù il centrocampista Andrea Bracaletti. Classe 1983, nativo di Orvieto, Bracaletti vanta circa 500 presenze e 71 gol tra i professionisti. La sua carriera è iniziata proprio sul Titano, al San Marino Calcio, dove ha militato dal 2002 al 2005; poi l’esperienza in Serie B con Cesena e Avellino e tanti anni tra C2 e C1 con le maglie di Sassuolo, Spal, Cassino, Faralpi Salò e Triestina, dove ha militato nelle ultime due stagioni.

Bracaletti si unirà al gruppo da questa sera.