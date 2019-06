Ciclismo amatoriale, vittoria di categoria per Arnoldo Antonini della Benessere e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:36 - 17 Giugno 2019

Corridori della Benessere e Sport.

Weekend ricco di gare quello del 15-16 giugno per la Benessere e Sport di Santarcangelo, che ha totalizzato una vittoria di categoria con Arnoldo Antonini a Villagrappa (FC). Buoni i piazzamenti dei compagni di squadra: secondo posto per Bartolomeo Celato, quarto posto di categoria per Ivano Garavini, Mauro Mondaini, Alberto Barzanti; quinti Emilio Roncassaglia; sesti Costantino Lunardini e Fabio Rastelli, settimo Giancarlo Generali e decimo Daniele Cressi. A Grantorto, sempre sabato 15, seconda piazza per Mariangela Patrignani ai Campionati Italiani Acsi. Secondo podio invece ottenuto da Claudio Ardondi, terzo. Domenica 16 giugno ottimo piazzamento di Fabrizio Brighi, secondo di categoria alla Ride Riccione, Gran Fondo svoltasi nella cittadina romagnola.