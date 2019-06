Ubriaco fradicio sbaglia stanza ed aggredisce un turista in vacanza: arrestato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:24 - 17 Giugno 2019

Un 28enne moldavo, residente nel veronese e pregiudicato, in vacanza a Bellaria, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì. Il giovane, in stato di alterazione dopo aver assunto alcol, ha fatto rientro nell'albergo in cui era alloggiato, sbagliando però stanza, trovandosi di fronte un turista, un 73enne, che stava andando a letto. Il moldavo, senza chiedere spiegazioni, ha aggredito immediatamente il malcapitato, pensando che fosse entrato clandestinamente nella sua stanza. All'arrivo dei Carabinieri, il 28enne ha continuato ad assumere un atteggiamento violento: i Militari lo hanno bloccato e arrestato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel processo per direttissima, ha patteggiato 10 mesi di reclusione, inoltre dovrà rispettare l'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La sua vacanza è finita in tribunale, mentre il 73enne è purtroppo finito in ospedale con varie fratture al volto.