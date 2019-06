I riminesi Vittorio Collina e Katia Fanelli tra le coppie protagoniste di "Temptation Island" ed. 6

Attualità

Rimini

| 15:08 - 17 Giugno 2019

Vittorio Collina e Katia Fanelli in vacanza (foto da Instagram).

Vittorio Collina e Katia Fanelli, giovane coppia riminese, sono tra i 12 protagonisti della sesta edizione di "Temptation Island", il reality show che andrà in onda in prima serata nell’estate di Canale 5 a partire da lunedì 24 giugno e che è stato girato nelle scorse settimane all’isola di Santa Margherita a Pula, in Sardegna.



Per il 31enne Vittorio si tratta della prima esperienza televisiva nonostante la carriera su palchi di eventi e iniziative come presentatore e speaker. Katia è una commessa 25enne de Le Befane residente a Riccione. I due sono insieme da 2 anni e mezzo. La loro partecipazione è stata ufficializzata dal programma stesso con una serie di anticipazioni uscite su vari siti di gossip e informazione: nel profilo Instagram del programma è possibile vedere la loro presentazione, nella quale Vittorio dichiara di voler mettere alla prova l'amore di Katia, mentre lei lascia intendere di volersi prendere le proprie libertà.