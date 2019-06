Calcio sammarinese: Cristian Protti allenatore dei Cosmos sceglie come vice Massimo Pari

Sport

Repubblica San Marino

| 13:03 - 17 Giugno 2019

Cristian Protti, allenatore dei Cosmos (foto FSGC).

Cristian Protti, per la sua nuova avventura da allenatore della Società Sportiva Cosmos, ha scelto nuovamente come suo vice Massimo Pari dopo l’esperienza dell’anno scorso al Football Club Domagnano. In attesa dell’avvio della stagione calcistica 2019-2020, lo stesso Pari ha rilasciato ufficialmente le sue prime dichiarazioni.

“Il forte e antico legame con Cristian Protti mi ha convinto ad approdare al Cosmos. Mi fa piacere, tra le altre cose, aver ritrovato qui Manuel Molinari dopo tantissimo tempo: prima che diventasse il direttore sportivo dei gialloverdi di Serravalle, era infatti un mio giocatore nella squadra Allievi Provinciali del Junior Coriano nei primi anni del 2000. Ora con Protti e la dirigenza del Cosmos si sta cercando di formare un gruppo di giovani calciatori innamorati della maglia, votati al sacrificio e dediti al dovere. Sono convinto che possiamo fare cose molto importanti, belle e divertenti nella prossima stagione a San Marino. Amo stare a stretto contatto con i giovani calciatori, così come amo trasmettere la mia passione anche a coloro che stanno fuori dal campo. Il calcio mi regala sempre tante emozioni: per esempio, ogni tanto spuntano fuori miei ex giocatori che, dal vivo o con un messaggio su Whatsapp, mi dimostrano ancora stima e affetto a distanza di molti anni. Sono queste le cose che non solo riempiono di gioia il mio cuore ma che confermano quanto io faccia bene a dedicare gran parte del mio tempo al calcio, uno sport veramente meraviglioso”.