Campionato Under 21 di calcio, ecco le strade chiuse al traffico a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:58 - 17 Giugno 2019

Auto Polizia Civile di San Marino (foto di repertorio).

A seguito di richiesta della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, in occasione della fase finale del Campionato Europeo di Calcio Under 21, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, sono state disposte delle chiusure al traffico e relativi divieti di sosta.



Dalle ore 13.00 alle ore 22.00 di martedì 18 giugno 2019, dalle ore 15.00 alle ore 24.00 di venerdì 21 giugno 2019 e di lunedì 24 giugno 2019:



Via Rancaglia (per i residenti sarà garantito l’accesso da Via Ponte Mellini);



tutte le aree di parcheggio attorno al Multieventi Sport Domus e fra il Multieventi Sport Domus e il San Marino Stadium;



Strada La Ciarulla, dall’incrocio con la rotatoria di Via Quattro Giugno all’incrocio con Via Rancaglia (con divieto assoluto di sosta e fermata su entrambi i lati);



Via Olnano (circolazione a senso unico da Via Rancaglia verso Via Abate Stefano e utilizzo della corsia di sinistra per parcheggio veicoli).



Dalle ore 20.00 di lunedì 17 giugno 2019 alle ore 22.00 di martedì 18 giugno 2019, dalle ore 20.00 di giovedì 20 giugno 2019 alle ore 24.00 di venerdì 21 giugno 2019 e dalle ore 20.00 di domenica 23 giugno 2019 alle ore 24.00 di lunedì 24 giugno 2019:



Piazzale Papa Giovanni Paolo II.



Dalle ore 15.00 alle ore 21.00, dal 17 giugno 2019 al 24 giugno 2019:



Via Eugippo (limitatamente al piazzale antistante la Cava dei Balestrieri).