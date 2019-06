Rimini, Miss Mondo Italia Le Befane è Eleonora Cracchiolo di Cesenatico

Attualità

Rimini

| 12:06 - 17 Giugno 2019

Le miss elette con gli organizzatori della manifestazione.

Bellezza, eleganza, talento sono stati al centro delle selezioni regionali del concorso internazionale di "Miss Mondo Italia" che hanno preso il via domenica 16 giugno 2019 a Le Befane Shopping Centre di Rimini. Piazza Zara ha infatti ospitato dalle 14.00 i casting di ammissione al concorso e dalle 18.00 le selezioni di Miss Mondo Italia, il beauty-contest che ha come scopo quello di individuare le concorrenti - residenti sul territorio romagnolo - dotate di bellezza, eleganza, talento, personalità e capacità artistiche, nei settori della moda, della danza, del canto, della recitazione e dello sport.

Tantissime le ragazze di età compresa tra i 16 e i 26 anni che hanno preso parte alla kermesse per aggiudicarsi le quattro fasce disponibili che danno la possibilità di accedere alle finali regionali del concorso. Dopo una sfida a colpi di bellezza e talento, undici le ragazze rimaste in gara e, alla fine, la giuria (composta fra gli altri dal direttore de Le Befane Shopping Centre Massimo Bobbo, dall'Assessore Comunale Mattia Morolli, dall'ex Miss Rimini 2014 Martina Quaranta, professionisti e influencer) ha così deciso:

1. Miss Mondo Le Befane 2019 è Eleonora Cracchiolo, 16 anni, di Cesenatico (FC)

2. Miss Mondo Città di Rimini 2019 è Rebecca Degli Innocenti, 19 anni, di Rimini (RN)

3. Miss “Gruppo Caroli Hotel” è Sara Berselli, 19 anni, di Piumazzo (MO)

4. Miss “Agricola” Web è Giulia Urbinati, 22 anni, di Morciano di Romagna (RN)

Questo concorso, il più antico e prestigioso al mondo, darà la possibilità alla vincitrice del titolo nazionale di partecipare alla finalissima di Miss World, la gara che vede la partecipazione di più di 140 Paesi ed è seguita da un pubblico di oltre due miliardi di persone. Le selezioni nell'Area Romagna proseguiranno per tutta l'estate e oltre, toccando, fra le altre, città come Riccione, Bellaria, Santarcangelo, Milano Marittima, con un tour sulle spiagge denominato #adriaticbeach2019 nei bagni più prestigiosi e in diversi luoghi di aggregazione. Le finali nazionali si terranno nel 2020.