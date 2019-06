Da 20 anni in vacanza a Rivazzurra, turisti fedeli premiati dal Comune di Rimini

Turismo

Rimini

| 11:47 - 17 Giugno 2019

Assessore Sadegholvaad premia i turisti fedeli a Rimini.

Con l’arrivo dell’estate riprendono anche gli attesati di fedeltà alle vacanze in Riviera. Ogni anno, fra giugno e settembre, tanti sono gli ospiti che l’amministrazione comunale premia per la loro amicizia di lunga data con Rimini.

L'assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad ha portato il saluto della città all’hotel Amados di Rivazzurra premiando 2 coppie di ospiti, i fratelli Leonello e Zoraido Bardelloni, della provincia di Perugia, accompagnati dalle rispettive mogli Rossana e Palmerina, che da 20 anni trascorrono le loro vacanze nell’albergo gestito dalla famiglia Pivi, con cui hanno stretto profondi legami di amicizia.

Una continuità che è un segno di affetto e che rappresenta la migliore promozione ‘spontanea’ per una destinazione come Rimini famosa per il suo spirito di accoglienza e di cordialità umana che appartiene da sempre al dna dei suoi operatori turistici.

Per premiare questa testimonianza di fedeltà a Rimini, l’assessore Sadegholvaad ha consegnato il riconoscimento riservato ai turisti fedeli.