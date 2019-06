Soste selvagge in piazza Malatesta: ancora proteste dei cittadini

| 09:13 - 17 Giugno 2019

"Ennesimo episodio di sosta selvaggia in piazza Malatesta a Rimini. Le auto parcheggiate ovunque (anche dove l'accesso a piazza cavour si stringe - via poletti) hanno impedito domenica alle 12,30 il passaggio di un'ambulanza a sirena spiegata, che si dirigeva in piazza cavour, utilizzando l'unico accesso (strettissimo) alla piazza. Inspiegabile l'assenza dei vigili e delle multe agli automezzi che giornalmente parcheggiano in divieto di fermata e sui marciapiedi, obbligando i pedoni a camminare sulla strada, nonostante la segnaletica che vieta sosta e fermata permanente. S.T.