Scommesse sportive online, gli italiani amano il gioco

Attualità

Nazionale

| 09:02 - 17 Giugno 2019

Scommesse sportive online.

Gli italiani amano scommettere e, grazie alle tante nuove applicazioni per tablet e smartphone, lo fanno sempre più di frequente via internet ovunque si trovino. Tutti i bookmaker presenti sul mercato italiano stanno infatti investendo nella crescita e promozione delle proprie piattaforme virtuali in una lotta continua con i competitor per agguantare nuovi utenti. Ed è proprio per trovare nuovi giocatori e fidelizzare quelli già presenti che gli operatori delle scommesse sportive online offrono molti diversi incentivi a partire dai bonus di benvenuto, quasi sempre basati sul primo deposito, fino ad arrivare a tornei settimanali e punti fedeltà.



LE STATISTICHE UFFICIALI PER L'ANNO 2018 Solamente nei primi sette mesi del 2018, il settore delle scommesse sportive online aveva raggiunto un livello di spesa totale di 361 milioni di Euro. Importante ricordare che con spesa totale si ottiene partendo dal totale raccolto e sottraendo le vincite pagate ai giocatori.

La cifra menzionata sopra equivale ad aumento di oltre il 43% rispetto agli stessi mesi del 2017. Prendendo in considerazione anche le giocate effettuate presso le agenzie fisiche, il totale di spesa nel Bel Paese arriva ad oltre 852 milioni di Euro e tutto questo nonostante la nazionale azzurra fosse stata esclusa dai mondiali di calcio di Russia.

Nel solo mese di Luglio l’incremento della spesa totale rispetto all’anno precedente è stato del 32% ed ha portato le scommesse online ad un nuovo record per la quota di mercato con il 45%.

Nonostante la crescita rapida del gioco via internet, le agenzie fisiche rimangono forti e continuano a incassare ottimi guadagni.

Per quanto riguarda la percentuale di vincita, oltre l’85% dei soldi giocati sono tornati nelle tasche degli italiani.



DATI FINALI DEL 2017 Anche il 2017 è stato un anno stupendo per il settore delle scommesse sportive e soprattutto per quelle online che hanno raggiunto quota 555 milioni di Euro facendo segnare un aumento di quasi il 60% rispetto al 2016. Anche il gioco d’azzardo è cresciuto arrivando a toccare una raccolta di oltre 5,6 miliardi di Euro. Le case da gioco più popolari sono state Bet365 e a seguire Sks365, l’italiana Snaitech e infine Eurobet.



Per quanto riguarda gli sport più popolari nel mondo delle scommesse, il calcio rimane leader in Italia e nel 2017 equivale ad oltre il 75% delle giocate totali. Nonostante rimanga lo sport principale su cui scommettere, il calcio sta lentamente perdendo terreno e lasciando spazio a nuovi eventi.

Al secondo posto tra gli sport più seguiti troviamo il tennis, molto seguiti soprattutto gli Slam e gli altri famosi tornei come ad esempio Wimbledon. A seguire troviamo il basket, sport in continua crescita in Italia. Sono sempre di più i siti web che offrono pronostici aggiornati dell’NBA dato che il campionato americano è quello più gettonato e amato dagli scommettitori.



UNA MANNA DAL CIELO PER LO STATO Le scommesse sportive hanno fornito allo Stato italiano introiti per oltre 168 milioni di Euro, numeri importanti nei bilanci annuali che fanno certamente sorridere il governo.

Nel 2019 però, il Movimento 5 Stelle, ha proposto molte manovre per limitare il gioco d’azzardo e combattere sia gli operatori illeciti che i rischi legati alla dipendenza dal gioco.

Dovremo quindi aspettare la fine di quest’anno per capire come il settore delle scommesse online si stia evolvendo. Potrà rallentare la sua crescita o continuerà ad espandersi incontrastato?