Si ribalta col trattore, trovato morto quand'era già notte

Cronaca

Mercato Saraceno

| 08:40 - 17 Giugno 2019

Foto di repertorio.

I parenti non l’hanno visto rientrare a casa, era andato nel pomeriggio per effettuare alcuni lavori nei campi vicino casa, e dopo le ricerche l’hanno trovato morto, riverso sotto il trattore che stava usando. Il decesso molto probabilmente è avvenuto diverse ore prima. E’ morto così Guerrino Serafini, 76enne di Tornano, piccola frazione tra Perticara e Montetiffi. Il corpo esanime è stato ritrovato intorno alle ore 22 di domenica sera. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, purtroppo non c’era più niente da fare dal momento che l’incidente e il conseguente trauma si erano verificati alcune ore prima. Sul posto i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi e steso il rapporto di legge.