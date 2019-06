Disco Più festeggia 40 anni con una grande festa nella nuova sede di via Flaminia

Eventi

Rimini

| 17:04 - 16 Giugno 2019

Negozio Disco Più a Rimini.

Il 28 giugno dalle ore 12, Disco Più di Rimini celebra i suoi quarant'anni con una grande festa, dove si ritroveranno i tanti amici e professionisti che nel corso di tutti questi hanno frequentato il DJ Store. Una reunion, dove fare quattro chiacchiere, parlare di musica e rivivere le vecchie atmosfere. Ci saranno consolle a disposizione per tutti e chi vorrà potrà far ascoltare la sua selezione preferita, i suoi dischi "storia".



Nel 2019, a quarant’anni di distanza, Disco Più si rinnova nuovamente ed inaugura una nuova location, in via Flaminia, molto grande e su strada, nel quale svolgere varie attività, come workshop, showcase, demo di nuovi prodotti effettuati da product specialist italiani ed internazionali, corsi per DJs e Producer, il tutto ripreso da webcam e veicolato in diretta sui social. Lo spazio disponibile permette di mettere a disposizione dei clienti svariati prodotti che possono essere provati e comparati.



Oltre a ciò, una grande #vinylzone, per celebrare ed incentivare il grande ritorno del vinile: punti d’ascolto, una consolle con giradischi messa a disposizione per chiunque voglia venire a mettere due dischi tra amici ed, in fase di realizzazione, una saletta dedicata agli appassionati del DJing ed altri interessantissimi progetti in collaborazione con i più importanti brand di settore, come prossimamente la DJ Battle in collaborazione con Pioneer DJ Italy.