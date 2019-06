Calcio sammarinese: La Fiorita, primi rinforzi per l'Europa League. Firmano Castro e Vassallo

Sport

Repubblica San Marino

| 17:00 - 16 Giugno 2019

Nicolas Castro (a sinistra).

Prende forma la rosa gialloblù per i preliminari di Europa League che vedranno La Fiorita opposta agli andorrani dell’Engordany il prossimo 27 giugno e 4 luglio. Con Michelotti, Mottola e Ricchiuti impossibilitati a prendere parte all’avventura europea per impegni personali, il ds Gian Luca Bollini si è messo all’opera per fornire al nuovo tecnico Juri Tamburini una rosa completa in ogni reparto.

Trovato l’accordo con l’attaccante Mirco Vassallo e il centrocampista Nicolas Castro, entrambi in forza al Tre Fiori da gennaio. Vassallo aveva vestito la maglia gialloblù della formazione di Fiorentino anche la scorsa estate, siglando una rete pesantissima contro il Bala Town che aveva contribuito ad ottenere lo storico passaggio di turno; Castro, prima dell’esperienza sul Titano, aveva militato nel Deportitvo Santamarina in Argentina.

Al momento l’accordo prevede la partecipazione ai preliminari di Europea League, con possibilità di estendere il rapporto anche alla prossima stagione al termine dell’esperienza europea.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare altre sorprese.