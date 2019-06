Invade seminudo la strada, poi prende a testate un poliziotto: arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:35 - 16 Giugno 2019

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Alle 24 di domenica un 36enne rumeno ha dato in escandescenze in viale Principe Amedeo, nei pressi del grattacielo. Il giovane, in stato di alterazione probabilmente per l'assunzione di alcol, si è tolto la maglietta e a torso nudo ha invaso la carreggiata stradale, all'incrocio con via Monfalcone. Chiamata da passanti e residenti, la Polizia ha cercato di riportare l'uomo alla ragione, ma questi, in tutta risposta, ha dato una testata a un agente e ha urlato frasi oltraggiose. E' stato bloccato e fatto salire sull'automobile di servizio, ma una volta seduto all'interno, ha continuato a dare testate sulla parete divisoria in plexiglass. E' stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.