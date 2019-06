Saludecio: in casa il market dello spaccio, in manette 48enne

Cronaca

Saludecio

| 12:24 - 16 Giugno 2019

Il materiale sequestrato.

Era da tempo sotto l’attenzione dei carabinieri della Stazione di Saludecio ed è finito in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, un 48enne residente in Valconca.

Le manette sono scattate ai polsi dell’uomo nella notte tra sabato e domenica, dopo una perquisizione personale e domiciliare, a seguito della quale i militari lo hanno trovato in possesso di 47 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina suddivisa in dosi pronta per lo spaccio, e svariato materiale atto al confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato giudicato con rito direttissimo.