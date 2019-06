Sfugge all’alt e innesca un folle inseguimento, poi si schianta su una rotatoria: arrestato 21enne

Cronaca

Riccione

| 12:15 - 16 Giugno 2019

Controlli notturni dei carabinieri.

Non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge con la sua auto, ma finisce la sua corsa rovinando su una rotatoria. Sono così scattate le manette ai polsi di un 21enne di origini magrebine che all’alba di sabato è sfuggito al posto di blocco e ha innescato un rocambolesco inseguimento per le strade di Riccione a una folle velocità fino a perdere il controllo e schiantarsi su una rotatoria. Bloccato e tratto in arresto, l’uomo, processato con rito direttissimo, è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza.