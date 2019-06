Basket C Silver, per gli Angels Medicina amara: sconfitta anche nella finale bis (68-51)

Sport

Rimini

23:12 - 15 Giugno 2019

La squadra degli Angels la prossima stagione giocherà ancora in serie C Silver.

Gli Angels Santarcangelo restano in serie C Silver. La squadra di Evangelisti, dopo aver fallito la bella nella finale playoff contro l'Olimpia Castel San Pietro sul proprio campo, ha perso anche la fianle bis sul parquet (campo neutro) di Bertinoro contro il Medicina. La sconfitta è stata netta: 51-68. I parziali: 15-9, 26-30, 38-50.

La partita è stata combattuta ed in equilibrio fino all'intervallo, poi la squadra di Evangelisti ha pagato dazio alla stanchezza e gli avversari hanno preso il largo sfruttando la maggior freschezza ed esperienza. Sono venute meno nelle formazione di Santarcangelo soprattutto le energie nervose spese in gran parte nelle tre partite di semifinale e nelle tre di finale contro l'Olimpia. Il gran caldo ha fatto il resto. Come nella bella contro il Castel San Pietro la formazione romagnola ha tirato con percentuali insufficienti dal campo, meglio ha fatto quella emiliana, più esperta. Alla fine i tanti supporter di Santarcangelo (500 gli spetattori equamente divisi) hanno a gran voce incitato e applaudito i propri beniamini ringraziandoli per lo stgupendo campionato e questo è il segnale più bello della giornata. Del resto, la squadra di Evangelisti è stata encomiabile per tutta la stagione - tra amichevoli, Coppa e campionao circa 40 le partite gioc are - in cui si è piazzata al secondo posto in regular season quando il traguardo del club era la salvezza. E' finita male, ma resta una stagione esaltante. C'è da scommettere che dopo le meriatte ferie estive, società e giocatori si prepareranno per provare a centrare nella prossiam stagione il grande colpo.