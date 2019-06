Auto svolta a sinistra e si scontra con una moto, grave incidente sulla Marecchiese

Cronaca

Maiolo

18:44 - 15 Giugno 2019

La Fiat Panda e la moto coinvolto nell'incidente.

Incidente stradale in Alta Valmarecchia, intorno alle 18 di sabato, sulla Marecchiese in località Pronte Prena. Una Fiat Panda vecchio modello, guidata da un uomo residente a Santa Maria d'Antico, stava procedendo in direzione di Pennabilli, quando al bivio all'altezza del Ponte Prena ha girato a sinistra, per prendere una strada secondaria, diretto verso la località in cui risiede. Ha quindi tagliato la carreggiata nel punto in cui le due corsie della Marecchiese sono separate da una linea discontinua, attraversando quella dei veicoli diretti verso Novafeltria, proprio nel momento in cui sopraggiungeva una moto guidata da un 50enne del cesenate. Il centauro si è scontrato con la parte anteriore della fiancata destra della vettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, stante la gravità delle condizioni del motociclista.