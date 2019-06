Perde il controllo dello scooter e sbatte contro il muro del cavalcavia

Cronaca

Rimini

| 15:49 - 15 Giugno 2019

Eliambulanza (foto di repertorio).

Perde il controllo dello scooter e si schianta contro il muro del cavalcavia. Un giovane è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia a Rimini, alle 14.30 circa di sabato 15 giugno. Il ragazzo stava procedendo in direzione Santarcangelo quando all'altezza del cavalcavia di San Martino in Riparotta ha perso il controllo del mezzo, un Kymco Like 50, finendo fuori strada contro il muro e rovinando sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, la Polizia Municipale e il personale del 118 che ha disposto il ricovero in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Il trasporto del ferito è avvenuto con l'eliambulanza.