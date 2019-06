Primo consiglio comunale Verucchio, Roberto Baschetti: 'non diremo no a prescindere'

Attualità

Verucchio

| 15:28 - 15 Giugno 2019

Roberto Baschetti di Immagina Verucchio.

Primo consiglio comunale, i rappresentanti eletti di Immagina Verucchio, Roberto Baschetti e Stefano Squadrani, dopo aver ringraziato gli elettori che hanno votato e dato fiducia alla lista, hanno subito espresso la volontà di impegnarsi per il bene del Comune di Verucchio dai banchi dell’opposizione. Immagina Verucchio, quindi, oltre alla disponibilità ad una costruttiva collaborazione, mettendo a disposizione idee e competenze per migliorare e far crescere Verucchio, conferma la propria intenzione di presentare una critica costruttiva, richiedendo subito all’Amministrazione appena insediata azioni concrete e mirate, senza aspettare ulteriori temporeggiamenti, in particolare, insistendo sui progetti di video sorveglianza, di sicurezza delle strade e di promozione turistica.



Conclude Baschetti:"Da parte mia e del mio gruppo c’è la piena volontà di collaborare per il bene della nostra comunità con lo stesso impegno che mi ha spinto a candidarmi a sindaco nella tornata elettorale appena conclusa. Non dirò no a prescindere, discuteremo e voteremo a favore di tutte quelle proposte che riterremo siano di vera utilità per l’intera cittadinanza, ma ci opporremo qualora le vostre proposte non vadano nell’interesse del paese".



Nomine ricevute: per Baschetti nomina a membro della commissione per l’ Unione dei Comuni, per Squadrani nomina a vicepresidente del Consiglio, presidente della commissione elettorale e membro della prima commissione consigliare (cultura, turismo, sociale).



"Auspichiamo quindi un serio confronto tra le liste che formano questo nuovo consiglio per dare risposte concrete alle esigenze del nostro paese. Noi ci siamo", spiega Baschetti.