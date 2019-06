Calcio D: la Savignanese si rafforza col figlio d'arte Andrea Gadda, centrocampista classe 1993

Sport

Savignano sul rubicone

| 15:14 - 15 Giugno 2019

Il centrocampista Andrea Gadda, rinforzo della Savignanese.





Primo acquisto della Savignanese (serie D). Si tratta del centrocampista classe 1993 Andrea Gadda, il figlio del tecnico Massimo. Nell'ultima staguione ha giocato al Cervia in Promozione (arrivato alla fianle playoff persa contro il Tropical Coriano per 1-0). In precedenza ha semnpre miliato in serie D - a parte una stagione in Eccellenza, alla Civitanovese (4gol) - con le maglie di Ravenna, Matelica, Fermana, San Marino nella penultima stagione (33 presenze e 2 gol).

Per il resto il tecnico Farneti potrà contare sui riconfermati: Pazzini (portiere); Giacobbi (difensore); Manuzzi Riccardo (centrocampista); Francesco Manuzzi (esterno, 14 gol); Peluso e Longobardi (attaccanti). Dal Rimini torna il giovane attaccante di colore Osayande per fine prestito: ha giocato nel campionato Berretti