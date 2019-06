Un bagno di folla per il nuovo consiglio comunale di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 13:25 - 15 Giugno 2019

Prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Verucchio.

Venerdì 14 giugno bagno di folla per il nuovo consiglio comunale di Verucchio. Alla prima seduta, dopo la rielezione del sindaco Sabba, erano presenti tanti cittadini, che hanno gremito la sala consiliare e le due salette laterali. Il sindaco Stefania Sabba è stata eletta presidente del consiglio comunale, vicepresidente il consigliere di Immagina Verucchio Stefano Squadrani. La costituzione dei gruppi consigliari ha visto la nomina a capigruppo di Linda Piva per la forza di maggioranza Impegno Civico per Verucchio, Roberto Baschetti per Immagina Verucchio e Christian Maffei per Verucchio Domani. “Sarò il sindaco di tutti i verucchiesi e mi auguro che questa sala divenga il luogo del confronto e non dello scontro, in cui non vi sia bisogno di fornire di targa un'azione o un progetto, se è un'idea buona, lo è a prescindere dal banco dal quale proviene. Siamo qui per abbattere eventuali barriere e costruire sinergie per il bene comune", ha auspicato il sindaco Sabba nel suo secondo giuramento.