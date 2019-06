La Harley Davidson del grande Terence Hill è un'esclusiva del Motorfan di Riccione

Attualità

Riccione

| 13:09 - 15 Giugno 2019

Una delle caratteristiche pose di Terence Hill e la sua moto dal film "Il mio nome è Thomas".

Qui possiamo veramente dire "quando il mito incontra la leggenda" ovvero Terence Hill e Harley-Davidson. Il mito del cinema italiano, con milioni di fans, incontra la leggenda americana del motociclismo con amanti e appassionati sparsi in tutto il mondo. Un connubio esplosivo, un duo che scriverà la storia.

La concessionaria ufficiale Harley-Davidson "Motorfan" di Riccione ha firmato un contratto, di esclusiva europea, per produrre e commercializzare una moto denominata "Terence Hill". Questa moto è l'esatta copia, arricchita e personalizzata con accessori unici, di quella utilizzata dallo stesso Terence nel film "Il mio nome è Thomas". La moto, una Softail Deluxe 2019 equipaggiata con il nuovo e potente motore Milwaukee-Eight è stata pensata e costruita con le scrupolose indicazioni dell'attore stesso.

L'unicità della verniciatura personalizzata e l'utilizzo di materiali di pregio per sella e borse come cuoio e argento, volutamente ispirati alla celebre slitta trainata dal cavallo nel film "Lo chiamavano Trinità", rendono questo gioiello unico nel suo genere. Un cruiser brillante e nostalgico in grado di togliere il fiato grazie al suo know-how e al suo spirito moderno con questo magico tocco che Terence ha fortemente voluto. Ogni motocicletta infatti sarà numerata e autografata di persona da Terence stesso, il quale tiene particolarmente a seguire ogni singola moto che esce dalla produzione così come un suo film. Lui ama le cose fatte bene.

L'idea e la realizzazione della selleria nascono dalla Wild Hog, la celebre azienda di Reggio Emilia molto conosciuta nel mondo Harley che già da tempo collabora con Terence e si occupa della produzione di una linea di prodotti denominata "Tribute to Terence Hill" ispirata ad alcuni capolavori dell'artista. Un pezzo di puro artigianato Made in Italy in quanto ogni parte è costruita e assemblata da abili mani italiane. La concessionaria H-D Motorfan sarà l'unico dealer shop in tutta Europa ad avere l'esclusiva per la produzione e la commercializzazione di questa moto. La Softail Deluxe Terence Hill sarà commercializzata in tutta Europa attraverso i canali diretti della concessionaria, sul sito di Wild Hog e sul sito Terence Hill Official.

La presentazione al pubblico di questa meraviglia è prevista per sabato 29 Giugno alle ore 15.00 presso la concessionaria Harley Davidson Motorfan di Riccione