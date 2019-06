Per la Notte Rosa di Rimini Terme in programma un tour delle ex colonie Novarese e Bolognese

Eventi

Rimini

| 12:47 - 15 Giugno 2019

Tour alla novarese.

Conoscere i luoghi abbandonati per progettare la rigenerazione urbana. E' questo l'obiettivo dell'Associazione Il Palloncino Rosso che ritorna a proporre uno degli appuntamenti più richiesti: il Tour delle Colonie Marine, questa volta proposto da Rimini Terme all’interno della Notte Celeste.



L'iniziativa si svolgerà domenica 16 giugno dalle 9.30, con partenza dall’ingresso di Rimini Terme in Viale Principe di Piemonte, 56 dove Silvia Capelli, Architetto e socia dell'Associazione Il Palloncino Rosso guiderà la "spedizione" alla scoperta della storia architettonica e turistica di due delle Colonie Marine abbandonate sul lungomare di Rimini. A piedi, passando dall’esterno all’interno (solo nelle parti accessibili e sicure) cittadini e turisti potranno scoprire un volto inedito degli spazi abbandonati della città.



“L’occasione di questo tour guidato rimarca ancora una volta come la memoria e la conservazione dei valori sociali e culturali espressi dal e nel paesaggio siano presupposto per l’attuazione di programmi di sviluppo sostenibile a beneficio di tutti, in grado di contrastare i fenomeni di abbandono e di degrado e salvaguardare l’identità dei luoghi tramandata dalla storia – ha spiegato Silvia Capelli dell’Associazione Il Palloncino Rosso - In situazioni dove è rarefatta la presenza di servizi per la comunità locale, le aggregazioni culturali, sociali ed economiche rivolgono lo sguardo al patrimonio materiale e immateriale che il paesaggio offre, per renderlo nuovamente un bene comune, riconoscendone nuove potenziali funzioni in grado di attrarre interessi di vita e nuove domande di fruibilità del territorio”.



Sarà infatti un’ora all'insegna del racconto storico-architettonico di questi importanti beni immobili, del loro stato giuridico e amministrativo e di quali progetti per il futuro si potrebbero mettere in campo seguendo le linee della rigenerazione urbana.



Se la prima tappa sarà all’ Ex Colonia Novarese si proseguirà poi alla Ex Colonia Bolognese, dove l’Associazione Il Palloncino Rosso sta attuando dal 2018 un progetto di riuso del bene con un fitto calendario di eventi culturali che permettono alla struttura di essere utilizzata da tutta la cittadinanza.