Juventus padrona del calcio italiano, ma in Europa la Champions League è ancora tabu'

Esultanza dei giocatori della Juventus.

La Juventus continua a essere una delle squadre più forti a livello mondiale e continua anche il suo predominio nel calcio italiano. Ancora una volta, i bianconeri hanno conquistato il titolo di serie A, l'ottavo consecutivo per un totale di 35 scudetti vinti. Un record incredibile, che mette la squadra anni luce avanti qualsiasi altra formazione nella storia del campionato italiano; seguono Milan ed Inter, entrambe con 18 scudetti vinti ad oggi. Non stupisce che la Juventus sia ancora una volta la super favorita per la vittoria finale del prossimo campionato.

La Juventus ha dominato per tutta la stagione di serie A e ad un certo punto sembrava che potesse addirittura concludere imbattuta il campionato. Alla fine, ha chiuso il torneo con 11 punti di vantaggio sul Napoli, a sua volta a +10 sull’Atalanta. Un divario piuttosto grande, nonostante la Juventus non sia riuscita a vincere nessuna delle ultime cinque gare, dove ha invece raccolto solamente 3 punti. Questo dimostra quanto sarà difficile per le altre squadre impedire ai bianconeri di vincere anche il prossimo scudetto.

Tuttavia, è la Champions League che la Juventus vuole davvero e la ragione principale dietro all’acquisto a inizio stagione di Cristiano Ronaldo, reduce da tre Champions League consecutive vinte con la maglia del Real Madrid. Il giocatore è stato protagonista con una fantastica tripletta messa a segno nella gara di ritorno contro l’Atlético Madrid, fondamentale per ribaltare la sconfitta per 2-0 subita all’andata e per garantire così il passaggio ai quarti. Ma questo non è bastato e nel turno successivo i bianconeri sono stati eliminati dall’Ajax.

La Juventus ha già in bacheca due Champions League, ma l’attesa per la terza continua dal 1996, anno in cui i bianconeri hanno alzato questo trofeo per l’ultima volta grazie alla vittoria in finale contro l’Ajax. La Juventus è arrivata a un passo dalla coppa diverse volte, come dimostrano le nove finali disputate. È stata sconfitta in sette occasioni, una statistica che mette la formazione bianconera in vetta alla classifica delle squadre con il maggior numero di secondi posti totalizzati nella competizione. L’ultima apparizione in finale risale al 2017, quando la Juventus venne sconfitta per 4-1 dal Real Madrid.

Riusciranno i bianconeri a vincere la prossima stagione? Probabilmente verranno fatti ulteriori investimenti nella squadra e, se continueranno a dominare in ambito nazionale, avranno anche una forte possibilità di aggiudicarsi la Champions League. Ancora una volta, la Juventus inizierà la stagione tra le favorite per la vittoria finale.