Sport

Rimini

| 10:34 - 15 Giugno 2019

Lo stadio Romeo Neri di Rimini.

Il Rimini F. C. rende noto che, nella giornata di ieri, è stata trasmessa in Lega la documentazione relativa alla certificazione del rispetto dei criteri infrastrutturali. Tale atto, come previsto dal sistema delle Licenze nazionali, costituisce il primo step necessario all'iscrizione al campionato di Serie C 2019-20. Intanto il Teramo Calcio è passato di mano: da Luciano Campitelli a Franco Iachini, un teramano