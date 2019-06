Roller Riccione subito protagonista al Campionato Italiano di Freestyle di Osimo

Sport

| 09:32 - 15 Giugno 2019

Alice Balducci, Rebecca Azzetti e Lucrezia Morri.

Subito grandi risultati per il Roller Riccione al Campionato Italiano di Freestyle che si è aperto venerdì 14 giugno ad Osimo. La prima giornata, dedicata alla disciplina Classic, ha visto salire sul primo gradino del podio nella categoria Ragazzi femmine la riccionese Rebecca Azzetti, che porta così a casa il primo oro nazionale della sua giovane storia. Oltre alla gioia per l’oro, rilevanti piazzamenti nella stessa categoria per Lucrezia Morri (quinta) e Alice Balducci (17esima).

Il Campionato Italiano Freestyle prosegue nel fine settimana con le discipline Battle e Speed Slalom, che vedrà impegnate sia le tre atlete della categoria Ragazzi Femmine, sia Alessandra Semprini nella categoria Allievi.