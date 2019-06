Grave incidente a Pietracuta, trattore si ribalta e gli schiaccia un piede

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 19:09 - 14 Giugno 2019

Il trattore del 70enne rimasto ferito.

Momenti di paura per un 70enne di Pietracuta, rimasto ferito in uno sfortunato incidente in via Fausto Coppi, nella zona dei campi sportivi. I fatti sono avvenuti alle 17.45 di venerdì. A bordo di un piccolo trattore, lasciato acceso, l'uomo si è fermato per raccogliere delle ciliegie, salendo sul sedile per arrivare ai rami. Sfortunatamente, nello scendere, ha innestato con la gamba la marcia del trattore, che si è avviato e si è ribaltato, schiacciando un piede del malcapitato. Una ferita profonda che ha richiesto l'immediato trasporto all'ospedale Infermi, in codice di massima gravità. Sul posto il personale della Croce Verde di Novafeltria assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.