Novafeltria: parcheggia la moto e gliela rubano in pieno giorno

| 17:36 - 14 Giugno 2019

La moto rubata al giovane di Novafeltria.

Ignoti malviventi hanno rubato una moto in pieno giorno, a Secchiano di Novafeltria. Il malcapitato proprietario del mezzo, una Ktm 125, è un 18enne di Novafeltria che mercoledì ha iniziato a lavorare a Rimini. Il giovane si è accordato con un amico e collega per lasciare la moto a Secchiano e salire sull'automobile di quest'ultimo per raggiungere il posto di lavoro. Nel tardo pomeriggio di giovedì, rincasando dal secondo giorno di lavoro, la sgradita sorpresa. Il 18enne aveva lasciato la moto parcheggiata in località Carosello, nei pressi dell'ex stabilimento Alan Laterizi: non ha trovato nulla e non ci sono stati testimoni del furto. Al giovane centauro non è rimasto che fare denuncia.