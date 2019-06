Insegna di un bar le cade addosso, paura per la barista rimasta ferita

Cronaca

Riccione

17:28 - 14 Giugno 2019

Incidente sul lavoro per una barista 43enne, rimasta ferita a causa dell'improvvisa caduta dell'insegna del locale in cui lavora. I fatti sono avvenuti venerdì mattina all'esterno di un bar caffé in viale Veneto a Riccione: la donna, una tirocinante, stava pulendo la zona antistante all'ingresso. Per motivi in corso di accertamento la pesante insegna, circa 30 kg, è caduta da un'altezza di tre metri, colpendo al capo la malcapitata 43enne. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha provveduto al trasporto della ferita all'ospedale Ceccarini, e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Riccione per i rilievi di rito.