Anche la Valpharma tra le tappe del tour in Alta Valmarecchia del presidente Bonaccini

| 16:51 - 14 Giugno 2019

Sede Valpharma.

Il Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, lunedì 17 Giugno visiterà lo stabilimento produttivo di Valpharma International a Ponte Messa di Pennabilli. La visita del presidente della Regione arriva a pochi giorni dal lancio del progetto di sviluppo industriale e territoriale ValpharMarecchia, unico in Italia, che prevede la realizzazione di prodotti Nutraceutici, alimenti funzionali e prodotti zootecnici in una logica di filiera corta ed economia circolare. Il progetto segnerà anche la fattiva collaborazione con università, enti istituzionali, enti di formazione e coltivatori locali. L’azienda, fortemente voluta nel 2002 dall’imprenditore del settore farmaceutico, Roberto Valducci è oggi condotta dalla figlia Alessia. Valpharma International è azienda leader nella produzione di farmaci a cessione controllata (capsule e compresse a lento rilascio) con una media di 800 Milioni di dosi annue, per alcune delle più importanti case farmaceutiche al mondo.