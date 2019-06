Notte Romantica a Verucchio con una cena a lume di candela in piazza Malatesta

Eventi

Una piazza illuminata dalla luce fioca delle candele, tavoli da ristorante raffinato a cielo aperto, lampade ad adornare sanpietrini e davanzali, una sinfonia di cocktail e piatti dell’orchestra dei ristoranti e delle attività locali, le note in sottofondo di Alessandra La Rosa Duo e la coppia di amanti più celebre della storia resa immortale dal Canto V dell’Inferno dantesco ad accogliere e prendere per mano il commensale: Verucchio veste di gala il suo centro storico e sabato 22 giugno celebrerà la “Notte romantica nei borghi più belli d’Italia” con una serata speciale ribattezzata A cena con Paolo e Francesca.



E’ nel 2017 che la cittadina malatestiana è entrata a far parte dell’associazione che raccoglie le “bomboniere” dello Stivale, ente che ha deciso quest’anno di festeggiare in maniera unica il solstizio d’estate in una sorta di fil rouge che attraversi l’intera penisola. Un invito che il Comune ha raccolto immediatamente e che la disponibilità delle attività che si affacciano sulla centralissima piazza Malatesta (e non solo) ha trasformato in un’iniziativa che si preannuncia a dir poco suggestiva.



“Ristoranti e botteghe hanno disegnato un menu in cinque piatti, con tanto di cocktail di benvenuto, fine pasto con degustazione di formaggi e Veruccese di Casa Zanni fra i vini selezionati sul territorio. Un esempio di sinergia davvero encomiabile che consentirà all’amministrazione e alla Pro loco di rendere la Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia una notte veramente indimenticabile. Siamo al lavoro tutti insieme su arredi, atmosfere (chiederemo ai residenti di accendere una lampada sul proprio davanzale) e sorprese per far sì che da questo primo seme possa nascere un appuntamento di gala che apra ogni anno l’estate verucchiese” rivela la sindaca Stefania Sabba.



L’orchestra dei ristoratori sarà composta in rigoroso ordine di piatti da: Madia Vini & Affini, La Barcaccia, PiadaStyle, La Fratta e Bar Centrale, mentre Tiee Cibo&Vino realizzerà un cocktail di benvenuto a tema, Casa Zanni, Podere Vecciano e Valle delle Lepri forniranno i vini e Very Vintage renderà ancor più magica l’atmosfera allestendo un salottino degli innamorati davanti alla propria vetrina.



Per info su menu e prezzo e prenotazioni: Pro loco 0541-670222