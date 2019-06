Una nuova casina di legno per i giochi dei bambini al parco della resistenza di Riccione

Attualità

La nuova casetta di legno del parco della Resistenza di Riccione.

Da questa mattina (venerdì 14 giugno) il Parco della Resistenza di Riccione ha una casina di legno tra gli alberi, immersa nella natura rivolta ai più piccoli. “Uno spazio libero da esplorare - commenta l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Lea Ermeti – dove i bambini potranno muoversi liberamente, sperimentare altezze e percorsi diversi in un luogo immerso nel verde, a contatto con materiali naturali come il legno. Oltre alle nuove aree giochi, compreso il parco inclusivo, la nuova casetta del parco vuole rappresentare in fondo il sogno di ogni bambino. Giocare assieme ai compagni ma anche avere un luogo quasi intimo in una locazione suggestiva dove sperimentare la propria curiosità e scoperte". La Casetta realizzata da Geat, sul modello di una palafitta e dotata di percorso inclusivo quindi fruibile per tutti i bambini, consta di due ponticelli, di cui uno tibetano. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Renata Tosi e la giunta assieme a vari gruppi di bambini, provenienti anche dai centri estivi. Con una merenda offerta da Euromarket Angelini e Panificio - Pasticceria Lievita i piccoli hanno trascorso una mattinata a contatto con la natura in tutta libertà e sicurezza.