Basket B, RBR lancia la campagna abbonamenti: dal 17 al 30 giugno 200 tessere a prezzi stracciati

Sport

Rimini

| 14:09 - 14 Giugno 2019

Il Flaminio pieno di entuasmo. La società punta alle 800 tessere nella prossima stagione.





Sotto lo slogan “Forse chissà...succederà”, scatta la campagna abbonamenti di RBR per la prossima stagione di serie B. E' stata presentata venerdì nella cornice de La Casina del Bosco alla presenza anche di Francesco Bedetti che ha rinnovato il contratto col club biancorosso fino al 2021.

Un'offerta a prezzi stracciati, valida da lunedì 17 al 30 giugno ai primi 200 che acquisteranno la tessera. Dal 17 al 24 giugno ci sarà la prelazione dei posti numerati (Parterre e Bianche).

I PREZZI Si va dai 50 euro dei posti non numerati ai 100 euro delle poltroncine bianche (50 euro ridotto fino ai 15 anni) e ai 250 euro del parterre. Calcolando i prezzi dei biglietti su 14 partite (per l'RBR DAY non saranno validi tessere né omaggi) – 7, 12 e 6 euro) -, il risparmio sarà rispettivamente di 48 euro (non numerati), 68 (Bianche), 34 euro (Bianche ridotti).

Dall'1 settembre i prezzi saranno i seguenti: non numerati: 70 euro. Bianche: 120 euro (ridotto 60 euro). Parterre (poltrone gialle) 300 euro. Sempre in relazione al costo dei biglietti i risparmi saranno ovviamente ridotti: 28 euro (non numerato), 48 euro (Bianche) e 24 euro (Bianche ridotto)

DOVE ABBONARSI Dal lunedì al venerdì in ssde al Flaminio dalle 9 alle 12 (335-8290791). Il sabato presso Big Rocket al Gros Rimini dalle 9 alle 12 (366-3474793).

Con questa iniziativa il club, rappresentato dal vice presidente Moreno Maresi, dal ds Davide Turci e dal gm Matteo Peppucci, vuole cavalcare l'entusiasmo per la promozione e fare un regalo ai sui tifosi proponendo abbonamenti con un considerevole risparmio chidendo loro fiducia prima ancora che siano annunciati i rinforzi. Obiettivo del club raggiungere complessivamente quota 700-800 tessere (500 nella stagione andata agli archivi).

Le quote societarie sono 257 e l'obiettivo è raggiungere quota 300 in modo tale da affrontare la stagione con ancora maggiore tranquillità. Intanto al 30 giugno il bilancio si è chiuso senza perdite e i dirigenti hanno sottolineato il dogma dell'oculatezza nella gestione: mai uscite superiori alle entrate, semmai inferiori.

ste.fe.