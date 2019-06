Fanno kitesurf in zona del mare vietata, riservata ai bagnanti: sanzionati

Cronaca

Rimini

| 13:19 - 14 Giugno 2019

Nell'ambito dei controlli eseguiti nell'ambito dell'operazione mare sicuro, iniziata il 1 giugno, la Capitaneria di Porto di Rimini ha elevato verbali amministrativi per oltre 5000 euro: in particolare, tra i sanzionati, ci sono alcune persone che facevano kitesurf in un'area di mare destinata alla balneazione. Inoltre sono state segnalate in Procura due situazioni irregolari: una mancata collocazione dei segnali predisposti per la sicurezza della navigazione, in un cantiere; l'occupazione arbitraria di uno spazio del demanio marittimo.