Sono 284 le famiglie numerose di Rimini che possono accedere ai sussidi

Attualità

Rimini

| 13:18 - 14 Giugno 2019

Famiglia (foto di repertorio).

Iniziano dal primo luglio, con scadenza 20 agosto 2019, i termini per la raccolta delle domande che, le famiglie con quattro o più figli, possono presentare per ottenere il sussidio. L’ avviso pubblicato in questi giorni, che il Comune di Rimini ripropone anche per quest’anno, interessa un totale di 284 famiglie che a Rimini hanno 4 o più figli. Un sostegno economico che rientra nel progetto, finanziato nei Piani Attuativi con i Fondi che la Regione Emilia-Romagna, per il quale sono stati stanziati 46.745,59 euro, un importo determinato in relazione alla presenza dei nuclei famigliari numerosi, residenti nel Comune di Rimini.

Sono diversi i servizi di welfare locale, dedicati proprio alle famiglie numerose del territorio, azioni trasversali che vanno dagli assegni, alle diverse esenzioni o facilitazioni per le imposte sui rifiuti o sui trasporti pubblici. Ogni anno sono più di 130 le famiglie numerose riminesi ad usufruire di questo aiuto specifico, che viene assegnato con una media di circa 490 euro a ciascuna famiglia. Numeri e medie che si mantengono piuttosto stabili nel corso degli ultimi anni.

“Stiamo parlando di un sussidio – commenta Gloria Lisi, Assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – che guarda al futuro, un piccolo ma importante supporto per le famiglie numerose che è significativo per la crescita della nostra comunità. Non possiamo pensare che in un paese moderno. come dovrebbe essere il nostro, mettere al mondo dei figli sia considerato un lusso, un rischio di progressivo invecchiamento della popolazione che, come si vede dalla tabella dei dati regionali, stiamo vivendo anche nella nostra città.”

I destinatari, che possono presentare la domanda, sono tutti i nuclei familiari anagrafici, composti da quattro o più figli, anche in affido, che hanno il valore dell’ISEE non superiore ad Euro 25.000,00.



INFORMAZIONI. E' possibile scaricare l'avviso pubblico e il modello per la domanda al seguente link http://bit.ly/2KVfe8q



Per eventuali informazioni e per la presentazione della domanda ci si potrà rivolgere all’Ufficio “Bandi e Isee” del Comune di Rimini - Via Ducale n. 7, nei giorni: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 martedì e giovedì: dalle ore 8,30/12,30 – 15,00/17,00.



Per informazioni telefoniche contattare il numero: 0541/704689