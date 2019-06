In casa nascondeva in un trolley una pistola clandestina: arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:34 - 14 Giugno 2019

La pistola sequestrata dai Carabinieri a un 21enne romano.

Mercoledì mattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno arrestato a Bellaria, per detenzione di arma clandestna, un 21enne romano, già noto alle forze dell'ordine, avendo precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Il giovane ha incrociato una pattuglia e a quel punto ha cambiato bruscamente direzione di marcia. Gesto che ha insospettito i Militari, che lo hanno fermato per il controllo. L'agitazione del ragazzo ha dato ulteriore conferma: prima aveva cercato di sfuggire ai Carabinieri. E' stata così disposta prima la perquisizione personale, che non ha dato esito, poi quella domiciliare: in un trolley posto sotto un letto, il 21enne nascondeva una pistola beretta calibro 7,65, con matricola abrasa, priva di munizioni. I Carabinieri lo hanno arrestato e hanno sequestrato l'arma.