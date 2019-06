Bellaria Igea Marina, dal 25 al 30 giugno European Tango Festival & Championship

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:45 - 14 Giugno 2019

Un immagine della nona edizione a Cervia.

Torna in Italia il grande spettacolo del tango con la 10^ edizione dell’European Tango Festival & Championship, Campionato Europeo di Tango preliminare ai campionati Mondiali di Tango di Buenos Aires 2019 (Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2019). E’ Bellaria Igea Marina la città scelta dall’associazione European Tango per la grande kermesse che si svolgerà dal 25 al 30 giugno presso il Palacongressi. - 200 ballerini tra cui i grandi campioni di tango del mondo, provenienti da 14 Paesi europei, e circa 2.500 appassionati di tango, si esibiranno per sei giorni di Festival tra gare, seminari e lezioni tematiche, notti di milonga con concerti di orquestas tipicas ed esibizioni di maestri e giurati, spettacoli, lezioni e performance legate alla cultura del Tango. La finale del Campionato il 30 giugno in Piazzale Capitaneria di Porto.

l’European Tango Festival & Championship, l’appuntamento più prestigioso per l’Europa, a livello istituzionale, artistico e culturale, dedicato al Tango Argentino, sulla Riviera romagnola,. Grazie al consolidato successo delle edizioni precedenti,, con la sua associazione sportiva European Tango, ha rinnovato anche quest’anno l’incarico esclusivo con ilper l’organizzazione sul territorio italiano di questa manifestazione internazionale che anticipa i Mondiali di Buenos Aires giunta alla 10^ edizione. Il Festival & Campionato Europeo di Tango sarà ospitatonel prestigioso(con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bellaria Igea Marina).Protagonisti più di: Italia, Russia, Germania, Francia, Belgio, Grecia, Spagna, Ucraina, Romania, Ungheria, Svizzera, Portogallo, AustriaTurchia tra cui i campioni mondiali in carica, i russi, i Campioni Europei 2018, i russi Ogla Nikola e Dmitry Kuznetsov, i Campioni Europei 2013, i greci Marianna Koutandou e Vaggelis Hatzopoulos. Inoltre si esibiranno, maestri, ballerini e coreografi di Buenos Aires, direttori artistici della famosa compagnia internazionale “El Cxuce Tango”.I ballerini si presentano in due distinte categorie: Tango de Pista e Tango Escenario. Le fasi delle gare, per entrambe le categorie, iniziano dalle Classificazioni, e si concludono con le Finali, che si svolgono all’interno dello spettacolo “”, domenica 30 giugno, sul palco di Piazzale Capitaneria di Porto.Dopo 6 giorni di Festival lacomposta da 6 tra i ballerini/maestri e coreografi più importanto del mondo,, decreterà i trionfatori del Campionato Europeo di Tango e assegnerà alle coppie vincitrici di entrambe le categorie - Tango de Pista e Tango Escenario - un premio in denaro, il biglietto aereo andata e ritorno per Buenos Aires, oltre al soggiorno a Buenos Aires per 3 giorni, per poter partecipare alle Finali del Mundial de Baile ad agosto 2019.Le coppie vincitrici infatti entrano direttamente alle Finali del Mundial de Tango 2019 a Buenos Aires.visto che il rinnovato appuntamento è anche un’occasione unica, sia per i partecipanti che per il pubblico, per condividere importanti momenti di confronto artistico e di conoscenza della grande arte e passione del tango, da sempre molto di più di una semplice disciplina artistica, fatta di cultura, tradizione o passione.Come di consueto, infatti, il Festival, oltre ad ospitare le ambite competizioni, propone eventi, lezioni e performance legate alla Cultura del Tango: tutte le sere si può ballare nelle Noches de Milonga con idel panorama internazionale, condi tutti i giurati, gli artisti e i maestri invitati e con la musica dal vivo, che quest’anno proporrà la formazione degli Italianiin versione di quartetto, accompagnata da uno dei cantanti argentini più famosi e importanti del panorama tanguero:Per chi vuole imparare tutte le sere le lezioni gratuite “Primi passi” (alle 20,15, al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti). E ancora workshop di danza, una mostra mercato dal titolo “Tango e dintorni: prodotti d’eccellenza” che presenta designer e stilisti di accessori per il tango provenienti da tutto il mondo, inoltre i concerti dal vivo.Considerando che il 30 settembre 2009 ilè stato dichiarato dall’un “”, l’European Tango Festival & Championship, per la sua unicità, è senza dubbio l’appuntamento più prestigioso per l’Europa dedicato al Tango Argentino, un evento esclusivo, di grande richiamo internazionale e di forte valenza per l’Italia.Fin dalla prima edizione del 2010 ha sempre rappresentato un lustro e una grande opportunità per l’Italia e tutta la comunità tanguera nazionale, ospitandone l’evento nel proprio territorio. Le precedenti edizioni del Festival e Campionato Europeo di Tango, si sono svolte con grande successo a Torino nel 2010 e 2011, a Roma nel 2012 e 2013, a Todi nel 2014 e 2015, a Cervia nel 2016 e 2017, 2018.Il programma sul sito ufficiale