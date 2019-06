Festival, tanto sport e musica per un week-end da vivere tutto d'un fiato: ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 10:43 - 14 Giugno 2019

Artisti in Piazza Pennabilli.

Un caldo week-end ricco di eventi allieterà vacanzieri e riminesi all’insegna del divertimento: questa la parola d’ordine. Se non sapete ancora cosa fare, vi diamo qualche spunto!





MANIFESTAZIONI E FESTIVAL





Al via la 23° edizione del Festival Internazionale di Arti Performative Artisti in Piazza di Pennabilli. Nei quattro giorni di festival, dal primo pomeriggio fino a tarda notte, Pennabilli accoglie 57 compagnie internazionali di teatro, musica, nouveau cirque, danza, clownerie, teatro di figura che si esibiscono in 27 punti spettacolo dislocati negli angoli più suggestivi del centro storico di Pennabilli (Emilia Romagna, Rimini, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, patria elettiva del maestro Tonino Guerra) e negli Chapitaux dell'area Palacirco. QUI tutte le info.





Dopo essere stato per tanti anni il palcoscenico sul quale si sono esibite le reginette di bellezza di Rimini e del territorio, Le Befane Shopping Centre domenica 16 giugno 2019 ospiterà i casting e le selezioni regionali del concorso internazionale di "Miss Mondo Italia". QUI tutte le info.





La 'Notte Celeste', la festa del circuito termale dell'Emilia-Romagna, il 15 giugno animerà per l'ottavo anno consecutivo i centri della regione tra benessere, divertimento e offerte speciali. Un evento unico in Italia, una grande festa del benessere termale che si svolge in contemporanea in tutte le Terme dell'Emilia Romagna, che per l'occasione saranno aperte fino a tarda notte, con offerte di trattamenti termali a tariffe speciali. QUI tutte le info.





MUSICA





Un omaggio a Chet Baker con uno tra i più apprezzati trombettisti internazionali. Una serata esclusiva per l’apertura di Percuotere la mente, la rassegna della Sagra Malatestiana che propone sei appuntamenti dal vivo che arricchiscono il vasto calendario di eventi musicale dell’estate riminese. Ospite del primo appuntamento organizzato da Rimini Classica sarà Fabrizio Bosso, che sabato 15 giugno (alle 21) salirà sul palco per la serata Chet to Chet. Un’occasione speciale come speciale sarà il contesto: non la Corte degli Agostiniani, consueta cornice di Percuotere la Mente, ma il Teatro Galli. QUI tutte le info.





Da 13 al 25 giugno Bellaria diventerà la città della Voce e della Musica, arriveranno da tutta Italia gli insegnanti più quotati del mondo Voce e Musica, da Mogol, il più grande autore della canzone italiana, ad Alejandro Saorin Martinez, musicista argentino presidente Centro Studi Etill Voice Italia. QUI tutte le info.





La prodigiosa “magia” delle canzoni di Lucio Battisti si ripeterà sabato 15 giugno (ore 21.00) a Poggio Torriana, nella suggestiva cornice del Teatro Aperto, grazie al concerto/tributo a Battisti e Mogol del gruppo AnimaLibera: una serata organizzata dalla Pro Loco di Novafeltria in collaborazione con la Pro Loco di Poggio Torriana e interamente dedicata alle canzoni scritte da Battisti durante i quattordici anni di collaborazione con Mogol, autore dei testi di Lucio per tutto il periodo dal 1966 al 1980. QUI tutte le info.





Saranno i The Jammers con la star Fabrizio Bosso, dopo l'esibizione al Galli, ad aprire i concerti all’alba del 2019 e per la prima volta questo concerto sarà nella spiaggia di Riminiterme. The Jammers è un trio energico e affiatato, formato da Alessandro Fariselli (sax tenore), Samuele Gambarini (hammond) e Fabio Nobile (batteria). Il loro sound si rifà a quello delle formazioni degli anni ’60, nelle quali l’organo riesce muoversi agilmente tra gli stili jazz, funk, blues e soul Jazz. QUI tutte le info.





ENOGASTRONOMIA





Da venerdì 14 giugno e fino a domenica 16 giugno appuntamento a Rimini con Three Tower’s Barbecue Fighting, la gara di barbecue del National Barbecue Championship, il più grande campionato nazionale di BBQ in Europa, sanzionato dal circuito internazionale della WBQA World Barbecue Association che ogni anno si svolge in ben 5 tappe italiane. QUI tutte le info.





PARCHI TEMATICI





Si chiama infatti “Un tuffo nel medioevo” l’animazione gratuita che il parco Italia in Miniatura offre al pubblico delle famiglie nei giorni 16, 23 e 30 giugno. Grandi e piccini rivivranno i tempi di Dante Alighieri, nell’atmosfera della Ravenna che lo ospitò quell’Italia delle torri merlate e dei fini artigiani, dei segreti del mestiere tramandati per generazioni, dei commerci e delle eccellenze. In Piazza Italia, si vedranno al lavoro mugnai e filatrici, macellai e conciatori di pelle, produttori di armature e speziali.





Un mese all’insegna dell’amore e del rispetto per l’ambiente e per tutte le specie viventi. Giugno a Oltremare di Riccione riserva nuove e entusiasmanti sorprese nel ricco calendario di eventi del Family Experience Park. Per tutto giugno Oltremare festeggia i nonni d’Italia: ogni ‘over’ che accompagnerà un nipote al parco (pagante biglietto ridotto o biglietto intero), potrà entrare gratuitamente.





CULTURA





Inizia venerdì, 14 giugno 2019, la dodicesima edizione di Mare di Libri - Festival dei Ragazzi che leggono, con il suo ricco programma di eventi dedicati a lettori adolescenti. Quest'anno l'apertura, che punta come sempre a lanciare un messaggio attuale e di grande interesse per il mondo culturale e delle nuove generazioni, è affidata a Gigliola Alvisi e Raffaela Milano, che hanno raccontato in Rivoluzioni di carta e I figli dei nemici le storie di Jella Lepman e Eglantyne Jebb. QUI tutte le info.





SPORT





Ride Riccione Weekend chiude domenica 16 giugno con la Ride Riccione, la granfondo completamente rinnovata con tre percorsi, da 35, 105 e 140 km, e raggiungerà nel percorso più lungo la vetta del Cippo, conosciuta in tutto il mondo grazie a Marco Pantani. Il percorso corto gourmet è aperto a qualsiasi tipo di bicicletta, per gli amanti del panorama del buon cibo, una pedalata divertente adatta a tutti. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





La famiglia del TUNGA XXL torna ad animare il sabato più glamour della riviera, quello del Byblos Riccione con il party esclusivo “Full Moon Celebration”. Sabato 15 giugno sbarca nel club la nuova e irriverente serata del Tunga. In giardino dj set by Ciuffo e Dual size. Music dinner by Toni Grandolfo.





La Baia Imperiale di Gabicce ospiterà il party più bello di inizio estate. Sabato sera arriva Suburbia, l’innovativo format dedicato alla musica house.