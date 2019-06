Spaccio di droga, due arresti dei Carabinieri di Rimini: sequestrata cocaina ed eroina

Cronaca

Rimini

| 07:13 - 14 Giugno 2019

La droga sequestrata dai Carabinieri.

Giovedì sera, i Carabinieri della Tenenza di Cattolica, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti A.S., 68 enne di Tavullia (PU). Nella circostanza, i militari, nell’ambito di una specifica attività d’indagine, eseguivano una perquisizione personale e domiciliare a carico dell’indagato, trovandolo nella disponibilità di 95 grammi di “eroina” e 14 grammi “cocaina”, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio che venivano sequestrati. Rito direttissimo

Sempre nella stessa serata i Carabinieri della Stazione di Coriano hanno invece tratto in arresto M.G, 48 enne pregiudicato, residente a Pisa, di fatto domiciliato presso la Comunità di San Patrignano, poiché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Alessandria, dovendo scontare una pena definitiva di anni sette e giorni quindici di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti. Associato presso la casa circondariale di Rimini.