VIDEO Impatto tra auto e scooter, muore centauro a Rimini

Cronaca

Rimini

| 23:14 - 13 Giugno 2019

Giovedì sera si è consumato l’ennesimo incidente a Rimini. Lo scontro è avvenuto a Rivabella, in via Maestri del lavoro. A perdere la vita un 40enne che in sella al suo scooter T-Max ha impattato contro una Fiat 500 guidata da una donna che veniva nel senso opposto. Sul posto i sanitari del 118 hanno cercato di rianimare l’uomo che è deceduto poco dopo. Sotto choc la guidatrice dell'auto, anche lei rimasta lievemente ferita. Per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Stradale.