A Riccione parata di stelle per la seconda edizione dello Sport Digital Marketing Festival

Attualità

Riccione

| 16:23 - 13 Giugno 2019

Sport Digital Marketing Festival 2019.

Successo e sold out a Riccione per lo Sport Digital Marketing Festival arrivato alla sua seconda edizione, che ha portato sul palco del Palacongressi alcune star di livello internazionale tanto nel campo sportivo, quanto in quello della comunicazione digitale. Anche grazie al rilievo mediatico degli ospiti, da Marco Belinelli a Pierluigi Pardo, il festival si è rivelato un successo sotto tutti i punti di vista.





SPEAKER D’ECCEZIONE – Lo Sport Digital Marketing Festival si è aperto con una presentazione di Rudy Bandiera, scrittore ed esperto del settore digitale, che ha dato il via alla giornata con una interessante digressione sul mondo degli eSports. Sin dal mattino sul palco si sono succeduti esperti di marketing, atleti professionisti, giornalisti e speaker radiofonici. Tutti interventi legati da un fil rouge: i social. Marketing e comunicazione di stampo digitale insomma, un connubio ormai inseparabile. E gli interventi di professionisti come Pierluigi Pardo, giornalista sportivo divenuto ormai un fenomeno pop, o di Linus, voce storica di Radio Deejay, hanno dato una dimensione quasi familiare al tema trattato. E ancora Maurizia Cacciatori, legend del volley femminile, Marco Belinelli, NBA Champion, Frank Vitucci, coach basket, Alessandro De Rose, atleta tuffi hi-diving, Vanessa Villa, atleta karate e influencer, Riccardo Moraschini, atleta basket Happycasa Brindisi.





OBIETTIVO RAGGIUNTO - Obiettivi dell’evento, ampiamente raggiunti, far sì che i partecipanti portassero acquisire quanti più "attrezzi del mestiere di digital marketing sportivo”. Il giusto mix di ospiti ha reso l'evento scorrevole e appassionante, oltre che certamente formativo per tutti coloro che della comunicazione hanno fatto una vera e propria professione. Festival con finale a sorpresa: il saluto del sindaco Renata Tosi che annuncia Riccione Capitale dello Sport Marketing.





Interviste a Pierluigi Pardo, Vanessa Villa, Linus e Marco Belinelli di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso