Basket al parco Marecchia nel ricordo di Raffo e Poss, i primi risultati

VillaVerucchio

| 15:37 - 13 Giugno 2019

Momento di gioco al torneo Raffo e Poss per sempre edizione 2019.

Primi verdetti al X° Memorial “Raffo e Poss per sempre” King of Playground, il torneo di basket organizzato dal Villanova Basket Tigers. 14 le squadre senior coinvolte in tre giorni di gare 3vs3 nell’affascinante scenario del parco Marecchia, a Villa Verucchio.



Come da tradizione, le squadre sono caratterizzate da nomi spassosi e fantasiosi, quasi una gara nella gara quella per il nome più creativo dei team che scendono sul parquet.



Oltre a tanti giocatori dei padroni di casa del Villanova Basket Tigers, sono presenti al “3vs3” atleti da tutto il circondario, alta Valmarecchia e San Marino. Tutti a cercare di battere il team detentore del titolo (Tognacci, Veroni, Semprini e il Crabs Filippo “Filo” Rossi).



La prima giornata di qualificazione ha sancito la supremazia del “Rollo Team”: percorso immacolato per Biagini-Brighi-Bindi-Palazzi, con 6 gare vinte su 6, e primo posto nel girone.

Al secondo posto si è qualificata “In volo” (4-2 il record), che ha preceduto “Gli scagliati” (3-3).

Passano alla serata finale anche “Tutti tranne Rina” (3-3), “Oklahomar” (2-4) e “Gli infalliti”. Niente da fare, invece, per Partizan Degrado.

Giovedì 13 giugno (dalle ore 20 iscrizione e consegna maglia, palla a due dalle 20.45) è in programma la seconda giornata di qualificazione (sempre con 7 squadre al via).

Le finali sono previste venerdì 14 giugno, a partire dalle 20.30. la formula prevede al via le migliori 12 squadre, divise in 4 gironi da 3. Passano le prime due per girone che poi daranno vita ai playoff, dai quali uscirà la vincente del X° Memorial “Raffo e Poss per sempre” King of Playground.