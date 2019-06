Calcio Rsm, il Tre Penne acquista l'esterno classe 1995 Luca Ceccaroli

Sport

Repubblica San Marino

| 14:56 - 13 Giugno 2019

Luca Ceccaroli in azione Foto FSGC/ Pruccoli.



Il Tre Penne acquista Luca Ceccaroli, esterno sammarinese classe 1995 che nella seconda parte di stagione ha indossato la maglia biancazzurra. Il giocatore, arrivato a gennaio in prestito dal Domagnano, sin da subito si è messo a disposizione della squadra avendo un impatto straordinario. Per lui parlano i numeri: 14 presenze (12 in campionato e due in Coppa Titano) con la maglia del club di Città e 7 gol. Nella finale vinta contro La Fiorita è entrato a 5′ dal termine dei 90′ regolamentari al posto di Ura ed è stato decisivo per l’esito della sfida con un cross perfetto per il pareggio di Fraternali, che ha portato la sfida ai supplementari.

Ceccaroli farà parte della spedizione in Kosovo, nel mini-torneo di UEFA Champions League nel quale il Tre Penne affronterà il Santa Coloma. Il suo acquisto si aggiunge alle conferme avvenute in settimana di Luca Patregnani, Michael Angelini, Nicola Gai, Nicola Chiaruzzi, Enrico Cibelli, Mauro Lanzoni, Stefano Fraternali, Dario Merendino e Mattia Migani.