Due conferme e due new entry nella giunta comunale di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 14:43 - 13 Giugno 2019

La nuova giunta comunale di Verucchio: al centro il sindaco Stefania Sabba.

E' ufficiale la squadra di governo di Stefania Sabba, rieletta sindaco di Verucchio al secondo mandato. “Metà squadra in continuità e metà nel segno del rinnovamento, in piena sintonia con quanto ci hanno chiesto i verucchiesi il 26 maggio nelle urne con un giudizio positivo per il lavoro svolto e uno incoraggiante per la forte e inedita innervatura civica. La comunità ha premiato il buon governo degli ultimi cinque anni e il nuovo progetto con cui ci siamo presentati, lo slancio di Impegno Civico per Verucchio con le persone al centro di ogni azione, ed è questa la doppia traiettoria che ha guidato le scelte. Con un cambio di metodo e di passo che segnerà la nostra azione amministrativa. Qualità e partecipazione saranno la nostra bussola a servizio dei verucchiesi”. Così Stefania Sabba sulla nuova giuntam che si insedierà ufficialmente venerdì 14 giugno, con la prima seduta del rinnovato consiglio comunale.



DUE CONFERME E DUE NEW ENTRY. Due le conferme nel gruppo di governo, Eleonora Urbinati e Roberto Sandon. Trentadue anni, laureata in Scienze Politiche, Eleonora Urbinati continuerà a occuparsi di sicurezza, polizia locale, sport e benessere e prenderà in carico sanità, servizi sociali, politiche abitative e per la famiglia, politiche per l’integrazione, associazionismo . Ancora una volta assessore esterno, il 68enne Roberto Sandon porterà avanti il proprio lavoro con deleghe a bilancio e tributi, rapporti con le società partecipate, personale, servizi demografici e urp. Due le novità. Sabrina Cenni, 52 anni, libera professionista e docente di graphic design, rivestirà il ruolo di vicesindaco con deleghe ad ambiente e sviluppo sostenibile, servizi scolastici ed educativi, politiche giovanili, pace e legalità e alla neonata Identità dei luoghi. Andrea Cardinali, 49 anni, vigile del fuoco e componente del gruppo Ci.Vi.Vo., sarà invece l’assessore a Urbanistice ed edilizia privata, Lavori Pubblici e manutenzioni, Trasporto Pubblico Locale e Viabilità, Protezione Civile Stefania Sabba continuerà invece a occuparsi in prima persona di Cultura, Turismo, Impresa e Sviluppo, Politiche per il Lavoro, Comunicazione, Ufficio Bandi.