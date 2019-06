Ride Riccione week: venerdì la spettacolare corsa con le bici a scatto fisso

Sport

Riccione

| 14:33 - 13 Giugno 2019

Ride Criterium Riccione.

Dopo la partenza della prima tappa del Giro d’Italia Under 23 in programma venerdì mattina alle 12 in piazzale Roma, la giornata prosegue nel pomeriggio e sera con inizio alle 17 con la Ride Criterium Riccione, l’adrenalinica competizione a scatto fisso per un circuito corto in centro città con le “fixed”, le biciclette col rapporto fisso e niente ruota libera né freni.

Si tratta di una gara a tempo, femminile e maschile, tappa del campionato italiano squadre scatto fisso a cui partecipano 60 iscritti dai team più importanti del Paese, tra cui figurano il campione e la campionessa italiana, ma anche professionisti provenienti dall’estero come Eugert Zhupa della squadra olandese.

Ride Riccione Weekend chiude domenica 16 giugno con la Ride Riccione, la granfondo completamente rinnovata con tre percorsi, da 35, 105 e 140 km, e raggiungerà nel percorso più lungo la vetta del Cippo, conosciuta in tutto il mondo grazie a Marco Pantani. Il percorso corto gourmet è aperto a qualsiasi tipo di bicicletta, per gli amanti del panorama del buon cibo, una pedalata divertente adatta a tutti. Si parte da viale Ceccarini per dirigersi verso la collina dove è prevista la tappa di ristoro al belvedere di San Clemente. A tutti i partecipanti, tra cui ci sarà il sindaco con l’intera giunta comunale e ospiti speciali, verrà consegnato il pacco gara con la divisa della Ride Riccione: chi finisce la gara conquisterà ovviamente anche la medaglia.