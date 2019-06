Ventiseienne trovato senza vita nel giardino di casa dalla madre, tragedia a Santarcangelo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:12 - 13 Giugno 2019

Ambulanza e Carabinieri (foto di repertorio).

Tragedia a Santarcangelo, dove mercoledì sera è stato trovato senza vita un ragazzo di soli 26 anni: Matteo Scarpellini, figlio di Tiziano, ispettore superiore di Polizia in pensione, ex pugile e maestro di pugilato della Boxe Santarcangelo. E' stata la madre a fare la terribile scoperta, intorno alle 20 di mercoledì 12 giugno: ha chiamato il figlio per la cena e non vedendolo arrivare, è uscita in giardino. Qui, su una brandina, il corpo senza vita del giovane. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri. Nessun segnale di violenza è stato ravvistato sul corpo, dopo una prima ispezione. Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso."Non metto nessuna foto, perché Matteo non avrebbe gradito, il Signore me lo ha tolto a 26 anni, così, da oggi a domani, ringrazio infinitamente tutti coloro che mi sono vicini! Matteo era fragile e buono aveva sempre rispetto per tutti, voleva solo essere amato, ma alcuni hanno visto la sua debolezza e l'hanno lasciato solo ! Non porterà sicuramente rancore e dal cielo vegliera' su di noi! Ciao figlio mio Grazie per avermi dato tanta gioia!", scrive Tiziano Scarpellini sulla sua pagina Facebook. A Tiziano e famiglia le condoglianze anche da parte della redazione di Altarimini.