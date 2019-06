Traffico in tilt a Rimini nell'ora di punta per colpa di un trasporto eccezionale, l'ira dei cittadini

Attualità

| 13:21 - 13 Giugno 2019

Traffico in tilt a Rimini da via Dati a via Coletti, intorno alle 7.40 di giovedì mattina, a causa di un camion che trasportava un'imbarcazione di grandi dimensioni destinata alla darsena. Lo segnala una nostra lettrice, facendosi portavoce dei disagi patiti da decine di lavoratori e automobilisti, costretti a rimanere in coda, bloccati nel traffico, e a ripartire a passo d'uomo, accumulando ritardi sostanziosi sull'orario di lavoro. "Una mattina come tante altre, dove il tempo è scandito da minuti calcolati al millesimo di secondo per portare i bambini all'asilo (perché ricordo a chi autorizza queste cose, che gli asili e le scuole dell'infanzia terminano a fine giugno!) e raggiungere il posto di lavoro, la strada del lungomare di Viserba bloccata perché deve passare una barca, un trasporto eccezionale", denuncia la nostra lettrice, che si domanda come "sia possibile autorizzare un trasporto eccezionale nel momento più concitato della giornata, quando tutti si recano al lavoro e quando chi, come me, lavoratrice e madre di 34 anni, deve accompagnare in tempo utile i bambini all'asilo", sottolineando che sarebbe stato più saggio provvedere in un orario di prima mattina; oppure dare avviso ai cittadini, almeno con un giorno di preavviso: "Come si mettono cartelli per la potatura di alberi chiedendo agli utenti di non parcheggiare le auto nelle zone interessate, si sarebbe dovuto avvertire di scegliere per la giornata di oggi dalle 07.30 alle 08.15 un percorso alternativo".