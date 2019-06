Musica, vintage, piante ed essenze: è il Lazzaro summer Party per aiutare i progetti Caritas

Eventi

Rimini

| 13:14 - 13 Giugno 2019

Una delle locandine ideate per promuovere la partecipazione di Lazzaro a Matrioska, maggio 2019.

Oggi, giovedì 13 giugno alle 18 alla casa Laudato Si' di Rimini parte la prima edizione estiva del Lazzaro Summer Party, un'iniziativa che si pone in continuità con il progetto ideato dalla Caritas diocesana di Rimini per offrire una seconda opportunità, non solo agli abiti (e agli oggetti) usati, ma soprattutto alle persone.





Oltre quindi alla possibilità di acquistare oggetti vintage e usati, ci sarà anche la possibilità di comprare qualche pianta dalla serra Cento Fiori, che sarà presente con il mercatino delle piante e delle essenze, e di gustare la musica di Sergio Casabianca e Sabrina Mungari.

Il progetto nasce per regalare un’ulteriore possibilità e porre l’accento sul riuso. Nel corso dei mesi sono stati organizzati una serie di eventi itineranti per mettere in ricircolo curiosi capi vintage, abbigliamento usato in perfette condizioni per donna, uomo e bimbi (ma anche oggetti da collezione, articoli per la casa, film, musica, libri e articoli di arredamento). Principalmente sono beni di seconda mano donati dal pubblico e non utilizzati alla Caritas, frutto anche di un servizio di selezione e raccolta gratuito, beni di buona qualità e ad un prezzo più che conveniente. “Lazzaro”, riuso, abbigliamento e incontro, è dunque una sorta di “atelier” itinerante: un appuntamento mensile ma ogni volta differente con una costante. “Lazzaro” È un “negozio” viaggiante per gli amanti del riuso, del vintage e di pezzi cult. Abbigliamento femminile, maschile e per bimbi a prezzi molto vantaggiosi. Ma anche musica, performance, è uno spazio socializzante da costruire insieme.